Iraque ainda sem posição sobre mísseis O general Hossam Mohamed Amin, o funcionário iraquiano que assessora os inspetores da ONU, disse hoje neste domingo que o Iraque ainda não tomou uma decisão a respeito da destruição dos mísseis Al-Samoud-2, que excedem o limite permitido de 150 quilômetros de alcance, segundo os inspetores. Ele declarou que as autoridades iraquianas estudam uma carta enviada na sexta-feira pelo chefe dos inspetores, Hans Blix, ordenando a destruição dos mísseis até o próximo sábado, dia 1º de março. O Iraque justifica o fato de alguns dos mísseis poderem atingir um alcance de até 33 quilômetros a mais que o permitido com uma razão técnica. Bagdá diz que o alcance extra dos mísseis deve-se a não levarem o peso adicional dos sistemas de guia e outros mecanismos. Amin indicou que sua destruição representará um golpe na capacidade de defesa do país. Os inspetores de armas da ONU visitaram hoje duas instalações relacionadas com a produção e o controle dos mísseis tipo Al-Samoud-2. Vários peritos em mísseis foram ao complexo industrial de Al-Fatah, no noroeste de Bagdá, onde são fabricados os componentes para os sistemas de direção a distância dos citados mísseis. O outro grupo viajou até a fábrica de Al-Rafah, cem quilômetros ao sul de Bagdá, onde são testados vários tipos de mísseis. No polígono de Falluja, a 70 quilômetros ao oeste de Bagdá, o Iraque testou um motor usado nos mísseis Al-Samoud-2 para demonstrar aos inspetores que esses foguetes não violam o alcance permitido pela ONU. O coronel iraquiano Ali Kasim Hussein informou que esta é a quinta vez que os inspetores assistem a testes similares. O Iraque pediu hoje o adiamento da cúpula árabe prevista para o sábado no Egito, com o objetivo de esperar a entrega do novo informe dos inspetores da ONU. Segundo uma fonte diplomática iraquiana, "Bagdá teme que os países árabes exerçam pressão sobre o Iraque e lhe peçam novas concessões" com relação à ONU. A delegação iraquiana enviou um pedido oficial à Liga Árabe para o adiamento da cúpula até o dia 14, data que será apresentado um novo informe dos inspetores de armas ao Conselho de Segurança da ONU, que avaliará a situação no Iraque. Segundo uma fonte diplomática, vários países já se manifestaram a favor do adiamento, entre eles a Síria e o Líbano.