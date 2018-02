Iraque: Al-Maliki confirma renúncia Primeiro-ministro do Iraque nos últimos oito anos, Nouri al-Maliki anunciou sua renúncia do cargo nesta quinta-feira para apoiar a nomeação de Haider al-Abadi, seu correligionário no partido Dawa. Al-Maliki afirmou que sua decisão se baseou em seu desejo de "garantir os interesses maiores do país". Ele disse que não seria a causa de nenhum derramamento de sangue.