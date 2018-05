Iraque anuncia 72 prisões após caos em Kerbala As forças iraquianas de segurança prenderam 72 homens armados depois dos confrontos desta semana na cidade de Kerbala, que levaram centenas de milhares de peregrinos a fugirem de uma celebração xiita, disse o Ministério da Defesa na quinta-feira. Em nota, o ministério disse que várias armas foram apreendidas durante revistas em casas na cidade, no sul do país. "A cidade de Kerbala agora está testemunhando estabilidade e calma", disse a nota. Os combates aparentemente opunham os dois principais blocos políticos xiitas --o Conselho Islâmico Supremo Iraquiano, que controla a polícia em grande parte do sul do país, e os seguidores do clérigo Moqtada Al Sadr e da sua milícia Exército Mehdi. O primeiro-ministro Nuri Al Maliki, xiita, visitou Kerbala na quarta-feira e atribuiu a violência a "gangues armadas criminosas e fora-da-lei, de remanescentes do sepultado regime de Saddam (Hussein)". Os confrontos de terça-feira mataram até 52 pessoas nos arredores de duas importantes mesquitas xiitas. Diante do caos, Sadr suspendeu todas as atividades armadas do Exército Mehdi para retirar elementos insubordinados, disseram vários assessores dele na quarta-feira. Mas a violência cometida por homens não-identificados contra diretórios do Conselho Islâmico Supremo continuava. Uma fonte militar disse que durante a noite houve um ataque a uma sede do partido em Haideriya, ao sul de Kerbala.