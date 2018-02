Iraque anuncia auxílio aos curdos em combate a militantes do Isil

BAGDÁ - O governo iraquiano anunciou que realizará ataques aéreos de apoio à ofensiva das milícias curdas para retomar cidades dominadas pelos insurgentes do Estado Islâmico no Iraque e no Levante (Isil, na sigla em inglês). Pela primeira vez, o primeiro-ministro do Iraque, Nuri al-Maliki, ordenou que as forças aéreas auxiliem as forças curdas.

"O comandante das Forças Armadas ordenou que comando aéreo dê suporte às forças curdas peshmerga contra as gangues terroristas do Isil", afirmou o porta-voz militar Qassim Atta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As forças curdas "peshmerga" planejam lançar uma contraofensiva aos militantes Isil no norte do Iraque, disse uma autoridade curda nesta segunda-feira, 4, e reclamavam da falta de apoio de Bagdá nas ofensivas contra o Isil.

A decisão foi tomada após os curdos serem envolvidos nos confrontos no domingo 3. O Isil avançou rapidamente por três cidades, derrotando os curdos, para alcançar a represa de Mosul. No caminho, os militantes tomaram o controle de um campo de petróleo.

Uma das autoridades disse que os curdos estavam espalhados pela região, mas iriam reunir um grande número de combatentes para reagir aos militantes sunitas.

Uma importante autoridade curda pediu que os Estados Unidos intervenham no conflito e forneçam armas "para o bem da luta contra o terrorismo". /AP e REUTERS