Iraque anuncia censo nacional para outubro O governo iraquiano anunciou o plano de fazer um recenseamento nacional em outubro, a despeito da situação incerta por que passa o país e do desafio de contar a população de um território devastado pela guerra. As Nações Unidas dizem que o censo é necessário para preparar as eleições nacionais de 2005. O ministro do Planejamento, Mahdi al-Hafidh, disse que não será necessária ajuda internacional. ?A participação internacional não é possível, pois se trata de um projeto estritamente iraquiano?, disse ele a jornalistas. ?Mas se percebermos que precisamos de especialistas, iremos buscá-los?. No último censo iraquiano - 1997 - a população era de 19 milhões. Mas a contagem não considerou as populações curdas no norte, que se encontravam fora do controle de Bagdá desde a guerra de 1991. Os EUA estimam a população atual do Iraque em 25,3 milhões.