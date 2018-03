Iraque anuncia primeiro vôo de U-2 em seu território O Iraque anunciou hoje o primeiro vôo de um avião de reconhecimento americano U-2 em apoio à missão de inspeção de armas da ONU, marcando mais uma concessão do governo de Bagdá aos inspetores, em sua esperança de evitar um ataque militar liderado pelos EUA. "Às 11h55, um avião de reconhecimento U-2 entrou no espaço aéreo iraquiano, sobrevoou diversas áreas do Iraque e deixou o espaço aéreo iraquiano às 16h15", informou num comunicado o Ministério do Exterior. "A operação de reconhecimento durou quatro horas e 20 minutos". Na semana passada, os iraquianos aceitaram os vôos, atendendo a uma exigência dos inspetores de armas da ONU.