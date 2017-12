Iraque anuncia que fronteiras com Irã e Síria serão reabertas O Iraque irá reabrir suas fronteiras com o Irã e com a Síria, fechadas nesta semana devido a um operação de segurança, disse um assessor do governo iraquiano neste sábado, 17. "Setenta e duas horas se passaram e as fronteiras serão gradualmente reabertas, mas levará 60 dias para a travessia das fronteiras voltar ao normal", disse o brigadeiro Qassim Moussawi, sem especificar exatamente quando elas seriam reabertas. Moussawi disse que as fronteiras serão reabertas por um número limitado de horas por dia, sob uma rigorosa vigilância. Elas foram fechadas na quarta-feira, 14. Ele disse que o fechamento se deveu, principalmente, para permitir uma chegada tranqüila das forças adicionais em Bagdá, onde tropas dos Estados Unidos e do Iraque iniciaram uma operação para tentar estabilizar a violenta situação na cidade.