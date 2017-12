Iraque: após entrega da soberania, três americanos morrem Um dia depois de ter sido entregue a soberania ao Iraque, um ataque a bomba matou pelo menos três marines norte-americanos e quatro iraquianos, nesta terça-feira. O atentado aconteceu no distrito oriental de Rustamiyá, em Bagdá, quando uma bomba foi colocada numa estrada durante a passagem de um comboio militar dos Estados Unidos. Outros dois fuzileiros navais ficaram feridos. Rebeldes iraquianos dispararam pelo menos oito morteiros contra uma base militar americana que fica próxima ao Aeroporto Internacional de Bagdá, deixando seis soldados feridos nesta quarta-feira. Duas das vítimas encontram-se em estado crítico. O incêndio causado pelo atentado durou pra mais de uma hora. Apesar do fim da ocupação estrangeira, cerca de 160 mil tropas de outros países permanecem no Iraque para garantir e treinar novos serviços de segurança. O novo primeiro-ministro do Iraque, Iyad Allawi, disse que o governo considerou a necessidade de implantar medidas de emergência para superar a crise na segurança.