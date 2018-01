Iraque apresenta declaração de armas a jornalistas O governo iraquiano apresentou ao mundo neste sábado uma avantajada pilha de documentos em que detalham suas atividades nucleares, químicas e biológicas e formalmente declaram às Nações Unidas que não existem armas de destruição em massa no país. Funcionários iraquianos exibiram a gigantesca declaração, totalizando mais de 12 mil páginas, para jornalistas de todos os países ao meio-dia (horário local). O Conselho de Segurança das Nações Unidas tinha fixado este domingo como o prazo fatal. Em um escritório do governo, foram mostrados aos jornalistas volumes de cópias separados para atividades nucleares, químicas, biológicas e de mísseis, intituladas em inglês, ?Declarações atuais acuradas, totais e completas?. A massa de papel, em volumes separados sobre a mesa, estava junto a discos de computador, presumivelmente com informações adicionais. Os funcionários que trabalharam na elaboração da declaração estavam presentes, mas não fizeram comentários.