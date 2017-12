Iraque assumirá segurança de província no mês que vem O primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, anunciou nesta quinta-feira que seu país assumirá no mês que vem a segurança da província de Dhi Qar, no sul do país, que será a segunda região transferida ao controle das forças iraquianas. Al-Maliki afirmou que as Forças de Segurança iraquianas na região "alcançaram capacidade suficiente para assumir a segurança da província", cuja capital é Al Nassiriya. Segundo o primeiro-ministro, resta decidir a data concreta para a transferência do controle da região. Cerca de 1.600 soldados italianos e outros 400 romenos são responsáveis pela segurança da região de Al Nassiriya desde junho de 2003, após a invasão do país em abril. O anúncio realizado hoje ocorre após a reunião do Conselheiro de Segurança Nacional, Muafaq Al Rubei, com responsáveis da embaixada italiana em Bagdá para tratar da transferência de atribuições das tropas italianas de Dhi Qar para as forças iraquianas. No mês passado, o Governo de Bagdá assumiu a segurança da província de Al Muthana, que estavam sob controle de tropas britânicas e australianas. Na quarta-feira, o chefe das tropas americanas no Iraque, general George Casey, afirmou que o governo iraquiano poderá assumir a segurança do país dentro de um ano ou um ano e meio.