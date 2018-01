Iraque ataca aviões dos EUA e Inglaterra As forças iraquianas atiraram hoje contra aviões dos Estados Unidos e Inglaterra, que responderam ao ataque, informou o comando norte-americano, que administra as operações aéreas no nordeste do Iraque. Segundo o comando, o ataque iraquiano veio de áreas de defesa ao norte da cidade de Mosul (400 quilômetros ao norte de Bagdá), enquanto os aviões dos Estados Unidos e Inglaterra conduziam "controle de rotina" da zona norte de 36º paralelo da zona de exclusão no nordeste do Iraque.