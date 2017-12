Iraque atacará Israel se país intervir na guerra O Iraque atacará Israel se o país tomar parte em qualquer ofensiva dos EUA contra o governo de Saddam Hussein, disse o ministro do Comércio iraquiano, Mohammed Mahdi Saleh. "Israel sofrerá um ataque profundo e inesquecível se interferir na guerra", disse Saleh em entrevista ao jornal Al-Khaleej, dos Emirados Árabes Unidos. Israel tem alertado que retaliará qualquer ataque do Iraque. O chefe das Forças Armadas de Israel, Moshe Yaalon, disse esta semana que os EUA gostariam que Israel ficasse fora de qualquer operação militar contra o Iraque. Saleh disse que um ataque dos EUA contra o Iraque ajudaria no fortalecimento de Israel no Oriente Médio.