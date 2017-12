Iraque: atentado mata duas pessoas e fere quatro Pelo menos duas pessoas morreram e quatro foram feridas na explosão de um carro-bomba, nesta sexta-feira, em uma cidade a norte de Bagdá, informaram fontes policiais iraquianas. O carro carregado com explosivos, que explodiu esta manhã, estava estacionado em frente a um edifício em al-Sekak, no centro de Samarra, a cerca de 200 quilômetros de capital. Segundo as fontes, um dos dois mortos, identificado como Ahmad Ali, é irmão de um membro do Conselho Municipal, que tinha escapado nos últimos meses de vários tentativas de assassinato.