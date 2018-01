Iraque: aviões norte-americanos bombardeiam Faluja As forças dos Estados Unidos realizaram dois ataques aéreos contra a cidade iraquiana de Faluja, nesta sexta-feira, informaram fontes médicas e testemunhas. Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas no primeiro ataque, ocorrido logo após a meia-noite, disse o médico Dia´a al-Jumeili, que trabalha no principal hospital do município. O segundo bombardeio contou com o lançamento de pelo menos um míssil contra uma zona industrial da cidade, já na manhã da sexta. A bomba explodiu em um campo aberto, deixando uma cratera e lançando escombros e estilhaços contra as portas de lojas de automóvel da região. Não há registros de danos mais graves ou feridos. Até o momento, o exército não pôde ser consultado. Em resposta ao primeiro ataque, rebeldes lançaram morteiros contra uma base norte-americana, enquanto alto-falantes das mesquitas faziam ressoar na região frases como ?Deus é grande? e versículos do Corão. Os Estados Unidos têm feito ataques na cidade de Faluja, sobre alvos identificados como esconderijos ou refúgios de militantes contrários ao governo interino iraquiano.