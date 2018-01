Iraque: caminhão-bomba mata 5 e fere 30 em Kirkuk A explosão de um caminhão-bomba matou cinco pessoas e deixou pelo menos 30 feridos em Kirkuk, cidade controlada pelas milícias da etnia curda aliadas às tropas de ocupação norte-americanas. A explosão aconteceu perto da sede do partido político União Patriótica do Curdistão. Segundo Jalal Johar, membro desse partido, o ataque foi cometido ou pelo grupo extremista curdo Ansar al-Islam ou pela organização terrorista Al-Qaida. Em Bagdá, pistoleiros dispararam contra o prédio da embaixada das Jordânia, matando um segurança iraquiano. Na região de Ramadi, a explosão de uma bomba matou um soldado norte-americano e feriu outros dois. Isso elevou o número de militares dos EUA mortos no Iraque a 423 desde o começo da guerra, em 20 de março; 284 dessas mortes aconteceram depois de 1º de maio, quando o presidente George W. Bush declarou o fim dos combates. A coalizão que invadiu o Iraque contabiliza o total de 501 militares mortos desde o começo da guerra, 329 depois de 1º de maio.