Iraque captura homem importante da Al-Qaeda As forças de segurança do ministério do interior do Iraque prenderam um dos principais representantes da Al-Qaeda no Iraque e companheiro próximo de Abu Musab al-Zarqawi, líder da Al-Qaeda. A prisão ocorreu durante um conflito no oeste iraquiano, disse uma fonte oficial nesta segunda-feira. A fonte, membro do ministério contra insurgência Brigada Lobo, identificou que o preso é Abu al-Farouq, que não era conhecido. Al-Farouq e outros cinco membros da Al-Qaeda foram capturados em um esconderijo perto de Al-Bakr, cerca de 30 milhas a oeste de um forte insurgente em Ramadi, segundo o funcionário. "Abou al-Farouq, sírio, estava em comando de planejar e financiar grupos militantes operando em Ramadi enquanto outros cinco foram responsáveis de atacar as forças iraquianas e da coalizão", disse ele.