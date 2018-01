Iraque captura suposto líder palestino da Al Qaeda As forças de segurança iraquianas capturaram um suposto líder palestino do braço iraquiano da organização terrorista Al Qaeda em uma área ao oeste de Bagdá, informaram neste domingo, 18, responsáveis governamentais. "Mahmoud Hamad Kamel al-Madi, conhecido como ´Abu Qatada´, foi detido no sábado passado na área de Al-Mustansiriya, e é um dos importantes dirigentes desse grupo terrorista", disse em entrevista coletiva o general Qasem al-Musawi, porta-voz do plano de segurança para Bagdá. O alto funcionário militar disse que Madi, com o qual foram apreendidos "importantes documentos e CDs pertencentes à Al Qaeda", confessou que "cometeu crimes contra o povo e as forças iraquianas". O líder terrorista, que nasceu em 1983, no Iraque, é filho de um cidadão palestino e de uma mulher iraquiana da cidade de Ramadi, capital da província de Al-Anbar (oeste do Iraque), o principal reduto da resistência árabe sunita e da Al Qaeda no país, acrescentou Musawi. Desde a entrada em vigor do novo plano de segurança para Bagdá, em 14 de fevereiro, as autoridades iraquianas anunciaram a captura de vários supostos dirigentes e membros da Al Qaeda. Essa organização assumiu a autoria dos mais violentos atentados cometidos nos últimos três anos no Iraque.