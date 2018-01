Iraque: choque de helicópteros mata 12 americanos Doze soldados dos EUA morreram hoje quando dois helicópteros Black Hawk caíram na cidade nortista iraquiana de Mossul, disseram militares americanos. Eles não informaram a causa da queda, mas testemunhas relataram que os dois helicópteros colidiram em pleno ar. Nove outros soldados ficaram feridos no incidente que ocorreu às 18h30 locais. Os helicópteros pertenciam à 101ª Divisão Aerotransportada, que controla o norte do Iraque. Testemunhas disseram ter ouvido um forte estrondo num primeiro helicóptero, que voava mais baixo. O aparelho teria subido e atingido o segundo no bairro de Borsa, uma área residencial de Mossul, a terceira maior do Iraque. Um dos aparelhos teria caído sobre uma casa. Os militares dos EUA rapidamente cercaram a área e impediram a aproximação de repórteres.