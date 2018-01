Iraque começa campanha eleitoral acusando Irã e Síria No primeiro dia de campanha eleitoral no Iraque, o primeiro-ministro interino Ayad Allawi anunciou sua candidatura e o ministro da Defesa acusou agentes iranianos e sírios de apoiar insurgentes no país. Ainda nesta quarta-feira, um oficial em Bagdá disse que o braço direito de Saddam Hussein, Ali Hassan al-Majid - conhecido como "Ali Químico" - estaria entre os primeiros a serem julgados na próxima semana por crimes cometidos durante os 35 anos de governo ditatorial de Saddam.