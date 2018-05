Iraque compensará americanos torturados em 1990 Parlamentares do Iraque aprovaram um acordo polêmico de US$ 400 milhões para americanos que afirmam que foram abusados durante o regime de Saddam Hussein durante a invasão do Kuwait, em 1990. O acordo é parte de uma negociação entre Bagdá e Washington fechada no ano passado que encerra anos de batalha legal de cidadãos americanos que dizem que foram torturados ou traumatizados, incluindo centenas que foram utilizados como escudos humanos. Muitos iraquianos se consideram vítimas tanto do regime de Saddam e da invasão norte-americana de 2003 e se perguntam porque eles deveriam pagar por erros cometidos pelo ditador executado.