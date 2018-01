Iraque concentra tropas no centro de Bagdá Na medida em que colunas de marines e do Exército norte-americano aproximam-se de Bagdá, algumas unidades da Guarda Republicana iraquiana começaram a recuar as suas posições defensivas dos cinturões da capital do Iraque para dentro da cidade, onde outras unidades da Guarda estão sendo realocadas, de acordo com matéria do "The New York Times". A autoridade sênior ouvida pelo jornal, que não a identificou, afirmou que o inimigo está mobilizando todas as tropas para dentro da cidade, para uma batalha final e, por esse motivo, os soldados da coalizão anglo-britânica estão tentando enfrentar todos que estão se dirigindo para a cidade. "Não queremos um grande cerco no final", afirmou. O Times informa que apesar dos esforços dos EUA para destruírem as forças do Iraque antes de atingirem Bagdá, várias unidades conseguiram recuar para a capital. Fontes militares dos EUA afirmaram que as divisões Adnan e Nida da Guarda Republicana tinham se posicionado nas áreas oeste e leste da cidade, enquanto outras tropas estariam nas principais intersecções da capital. Veja o especial: