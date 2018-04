Iraque confirma a prisão de quatro norte-americanos O governo iraquiano informou hoje que foram quatro norte-americanos e um iraquiano - e não cinco norte-americanos, como havia confirmado o porta-voz da embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, James Fennell - detidos pelas autoridades iraquianas, que investigam o assassinato do empreiteiro norte-americano Jim Kitterman no mês passado, em Bagdá. Ali al-Dabbagh, um porta-voz do governo local, afirmou que eles foram detidos na última quarta-feira quando a polícia cumpriu ordem judicial na sede em Bagdá da empresa dos EUA Corporate Training Unlimited.