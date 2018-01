Iraque convoca referendo para ratificar Saddam Os iraquianos serão chamados às urnas antes do final do ano para um referendo com o qual o presidente do Iraque, Saddam Hussein, buscará se mostrar fortalecido diante das ameaças e desafios lançados ultimamente pelos Estados Unidos. A Rádio Bagdá citou declarações do "número dois" no esquema de poder iraquiano, Izzat Ibrahim, que é vice-presidente do Comando do Conselho da Revolução - máxima instância de decisão - e estará a cargo de um comitê eleitoral instituído para o referendo. Fontes diplomáticas ocidentais consideram que a iniciativa está vinculada diretamente com a posição do presidente norte-americano, George W. Bush, que defende com insistência uma mudança no regime iraquiano. Bush considerou que o Iraque, o Irã e a Coréia do Norte são países que dispõem ou tentam produzir armas de destruição em massa, fazendo parte do chamado "eixo do mal". Segundo a emissora de rádio iraquiana, o comitê eleitoral discutiu "as modalidades para que o referendo presidencial se desenvolve numa atmosfera de liberdade e democracia, para demonstrar ao mundo a unidade do povo iraquiano". Saddam Hussein, no poder desde 1979, obteve em uma consulta similar, realizada em 15 de outubro de 1995, 99,96% de aprovação entre os cerca de 8 milhões de iraquianos que votaram.