Iraque corta exportações de petróleo por 30 dias O presidente do Iraque, Saddam Hussein, anunciou que o país deverá cortar suas exportações de petróleo por 30 dias, a partir de hoje, ou pelo menos até que Israel retire suas tropas dos territórios dos palestinos. Em discurso em rede nacional, Saddam disse que todas as exportações seriam cortadas. O ministro do Petróleo disse que o ato começou a valer enquanto Saddam falava. A Líbia apóia o pedido do Irã para que os países exportadores de petróleo suspendam o fornecimento da commodity aos países aliados de Israel, em protesto contra a ofensiva militar israelense nos territórios palestinos. "A grande Jamahiriya (república líbia) apóia o pedido do Irã para suspender o suprimento de petróleo durante o período de um mês aos países com relações próximas a Israel", disse uma autoridade do governo, segundo a agência de notícias JANA. As informações são da Dow Jones.