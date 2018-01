Iraque culpa EUA e Israel pelo ataque O governo iraquiano de Saddam Hussein condenou os EUA e Israel pelo ataque aéreo conjunto de forças norte-americanas e britânicas, informou a rede de tevê CNN. A declaração de Saddan Hussein foi emitida depois da reunião de emergência que o presidente iraquiano convocou com membros do governo e líderes de partidos políticos. Na nota, o líder iraquiano diz que, se alguém precisava de alguma prova de que os EUA estão alinhados com a entidade sionista, "aqui está ela". Bagdá disse ainda que a ação militar desta sexta-feira foi apenas um prelúdio de ataques maiores de Israel contra nações árabes e palestinos. Uma emissora de tevê iraquiana noticiou que o ataque matou uma mulher civil.