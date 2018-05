Iraque cumpre só 3 das 18 metas criadas pelos EUA

O governo iraquiano alcançou apenas 3 das 18 metas estabelecidas pelo Congresso dos EUA, revelou um relatório do Escritório de Supervisão do Governo americano (GAO, na sigla em inglês) - um órgão do Legislativo. O documento, que será apresentado ao Congresso terça-feira, foi divulgado ontem pelo jornal Washington Post. O cenário apresentado na análise é bem mais pessimista do que o do estudo divulgado pela Casa Branca em julho, que analisou as mesmas 18 metas e concluiu que 8 delas haviam sido atingidas. As mudanças na Constituição e o treinamento de tropas iraquianas são alguns dos objetivos em que houve contradições nas análises: enquanto a presidência dos EUA considerou que o governo iraquiano teve uma atuação satisfatória nessas áreas, o Escritório de Supervisão concluiu o contrário.