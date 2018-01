Iraque decide retomar exportações de petróleo O gabinete iraquiano decidiu neste domingo retomar as exportações de petróleo a partir da meia-noite de 7 de maio, informou a televisão estatal iraquiana. O Iraque pensava em estender a suspensão de suas exportações de petróleo em apoio à retirada do exército de Israel dos territórios palestinos. Hoje o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, declarou hoje que vai insistir na criação de um estado palestino, informou a Agência Lusa. Esta semana o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, vai se encontrar com o presidente George W. Bush para tratar das questões envolvendo um acordo de paz para o Oriente Médio. Mas não será simples. Sharon deve apresentar a Bush um documento que prova o envolvimento do líder da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, em atentados terroristas contra Israel (veja link abaixo). Além da questão das fronteiras e do futuro de Jerusalém, Sharon e Bush também vão analisar a situação na basílica da Navididade, em Belém, que continua cercada pelo Exército israelense há mais de um mês.