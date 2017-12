Iraque decreta medidas de emergência em Faluja O primeiro-ministro interino do Iraque, Ayad Allawi, disse nesta segunda-feira que as cidades de Faluja e Ramadi podem passar por medidas de emergência como o fechamento de rodovias e de instituições governamentais. Também está previsto o fechamento do aeroporto internacional de Bagdá por 48 horas. Sobre as medidas de emergência, Allawi informou ainda que as fronteiras com Síria e Jordânia vão ser fechadas, exceto para caminhões com comida. O primeiro-ministro disse que concedeu autoridade às forças internacionais e iraquianas para eliminar o "terrorismo" de Faluja, prometendo que a lei será restabelecida em breve. Na manhã desta segunda-feira, tropas americanas e iraquianas começaram uma ofensiva para tomar Faluja, um dos bastiões rebeldes no Iraque.