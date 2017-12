Iraque denuncia ataque de aviões aliados Aviões norte-americanos e britânicos atacaram nesta quarta-feira alvos no sul do Iraque, ferindo um civil, informou a agência de notícias oficial iraquiana. Um porta-voz militar iraquiano, que pediu para não ser identificado, afirmou que as unidades de projéteis antiaéreos atingiram um dos aparelhos aliados durante o ataque. O Pentágono por sua vez, negou a informação. A fonte iraquiana disse ainda que os aviões "atacaram instalações civis e de serviço na província de Basora", 550 quilômetros ao sul de Bagdá. "Nossas heróicas unidades de projéteis (antiaéreos) fizeram frente aos aviões inimigos, obrigando-os a saírem de nosso céu rumo à Arábia Saudita e Kuwait", afirmou o porta-voz. Segundo os militares norte-americanos, o ataque foi uma resposta aos "atos hostis iraquianos contra os aviões da coalizão que vigiam a zona de exclusão ao sul do Iraque".