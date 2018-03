Iraque derruba avião dos EUA Baterias antiaéreas do Iraque derrubaram um avião de espionagem sem tripulação dos Estados Unidos, de acordo com fontes militares iraquianas. O avião teria violado o espaço aéreo iraquiano e estaria sendo usado para espiar as instalações militares e civis do país, conforme informaram essas fontes. As informações são das agências internacionais.