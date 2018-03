Iraque deve assumir presidência de Fórum de Desarmamento A ONU informou que o Iraque assumirá a presidência rotativa da conferência mundial de desarmamento em 17 de março. A conferência de desarmamento, sediada em Genebra, foi estabelecida em 1979 por iniciativa da Assembléia Geral da ONU. Ela foi responsável pelas negociações que levaram a acordos importantes, como o Tratado de Não-Proliferação Nuclear e o Tratado de Banimento de Testes Nucleares, além da Convenção sobre Armas Biológicas. O Iraque deveria assumir a presidência do órgão somente em maio. A presidência está atualmente com a Índia e o próximo, pela ordem alfabética, deveria ser o Irã. Mas, de acordo com o vice-porta-voz da ONU, Hua Jiang, o governo iraniano enviou uma carta à organização, na qual abre mão de sua vez na presidência da conferência, abrindo espaço para o Iraque assumir.