Iraque deve sair de lista de países vetados por Trump

WASHINGTON - A nova ordem executiva do presidente Donald Trump sobre imigração deve retirar o Iraque da lista de países cujos cidadãos terão vetada temporariamente a entrada nos Estados Unidos, segundo funcionários da Casa Branca, que falaram sob condição de anonimato.

A decisão do governo responde à pressão do Pentágono e do Departamento de Estado, disseram quatro fontes. Estes órgãos haviam pedido que a Casa Branca reconsiderasse a inclusão do Iraque na lista pelo papel-chave do país do Oriente Médio na luta contra o grupo extremista Estado Islâmico.

É esperado que Trump assine nesta quarta-feira, 1º, o novo decreto presidencial, que substituirá a ordem anterior bloqueada por tribunais federais.

As outras seis nações de maioria muçulmana afetadas anteriormente - Irã, Síria, Iêmen, Líbia, Somália e Sudão - devem seguir na lista de países vetados. / AP