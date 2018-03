Iraque deverá pagar reconstrução, anuncia Casa Branca O governo dos Estados Unidos anunciou esperar que o Iraque pague por sua própria reconstrução depois de uma eventual guerra. "O Iraque, ao contrário do Afeganistão, é um país rico. O Iraque tem recursos tremendos, que pertencem ao povo iraquiano. E por isso, há uma variedade de meios pelos quais o Iraque poderá arcar com boa parte do custo de sua própria reconstrução", disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. Ele acrescentou que, uma vez que o Iraque esteja desarmado e Saddam Hussein fora do poder, não haverá motivo para continuar a impor sanções econômicas ao país. "Não se enganem: o presidente dos EUA disse que os Estados Unidos estarão comprometidos com a estabilidade do Iraque no longo prazo, e nós ficaremos no Iraque o tempo que for necessário - nenhum dia a mais, mas o tempo que for necessário para assegurar que a transição no Iraque é uma transição para um Iraque pacífico e unificado", acrescentou.