Iraque deverá rejeitar nova resolução da ONU A rádio de Bagdá informou hoje que o presidente do Iraque, Saddam Hussein, decidiu, em uma reunião com outros dirigentes iraquiano que o país irá rejeitar qualquer outra resolução do Conselho de Segurança da ONU, relativas a desarme. ?O Iraque anuncia que não cooperará com uma nova resolução diferente ao acordado com o secretário-geral (da ONU, Kofi Annan)?, segundo um comunicado citado pela rádio. O texto refere-se a carta entregue na última segunda-feira pelo chanceler iraquiano, Naji Sabri, a Annan. No documento, Bagdá aceita, sem condições, o regresso ao Iraque dos inspetores da ONU. Na reunião deste sábado, participaram o vice-presidente, Taha Yassin Ramadan, o vice-premier Tarek Aziz e o chanceler Sabri.