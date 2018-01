Iraque: dinheiro da reconstrução pode ir para segurança O Departamento de Estado dos EUA está analisando a possibilidade de desviar US$ 3,34 bilhões originalmente destinados a projetos públicos no Iraque para melhorar a segurança no país árabe, disse hoje uma fonte da chancelaria americana. O dinheiro faz parte de um pacote de US$ 18,4 bilhões aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos em 2003 para a reconstrução do Iraque, esclareceu o funcionário sob a costumeira condição de anonimato. Apesar de a Casa Branca ter alegado na época que o dinheiro precisava ser liberado com urgência, pouco foi utilizado até o momento por causa de entraves burocráticos e de problemas de segurança. O embaixador dos EUA no Iraque, John Negroponte, recomendou ao Departamento de Estado que US$ 3,34 bilhões sejam retirados de projetos de saneamento básico e de fornecimento de energia elétrica. A recomendação de Negroponte parte do princípio que, se a segurança melhorar, a produção de petróleo aumentará e haverá mais dinheiro disponível para a reconstrução, explicou a fonte americana. O embaixador americano no Iraque quer mais 45.000 policiais, 16.000 agentes de fronteira e 20 novos batalhões da guarda nacional com entre 700 e 800 homens cada. A notícia sobre a proposta foi publicada em primeira mão na edição de hoje do The Wall Street Journal.