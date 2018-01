Iraque divulga lista dos 41 mais procurados O Iraque divulgou uma lista de mais procurados com 41 nomes neste domingo, incluindo a mulher a e filha mais velha de Saddam Hussein, assim como o novo líder da Al-Qaeda no Iraque e um dos aliados mais próximos do presidente removido. O governo também anunciou uma recompensa por uma série de nomes na lista. "Estamos divulgando essa lista para que nosso povo possa conhecer seus inimigos", disse o assessor de Segurança Nacional iraquiano, Mouwafak al-Rubaie disse em uma coletiva de imprensa. Ele acrescentou que os países em que aqueles na lista vivem e a Interpol foram informados. A maior recompensa foi de US$10 milhões por Izzat Ibrahim al-Douri, antigo oficial de auto escalão no regime de Saddam que vem escapando da captura desde a invasão liderada pelos Estados Unidos há mais de três anos. Acreditava-se que Al-Douri teve papel importante no lançamento da insurreição. O governo também ofereceu uma recompensa de US$ 50 mil por Abu Ayyub al-Masri, que substituiu o líder do braço da Al Qaeda no Iraque Abu Musab al-Zarqawi depois de sua morte em um ataque aéreo americano no norte de Bagdá em 7 de junho. O anúncio veio apenas dois dias depois que a administração dos Estados Unidos aprovou mais de US$5 milhões em troca de al-Masri, de quem o verdadeiro nome é Abu Hamza al-Muhajer. "Essas pessoas estão levando a cabo bombardeios e matanças feitas de maneira impensada enquanto o seu objetivo é infligir danos ao povo do Iraque e incendiar uma guerra sectária entre xiitas e sunitas", disse al-Rubaie no anúncio da lista. A mulher do presidente deposto, Sajida Khairallah Tulfah, que acredita-se estar em Qatar, e sua filha mais velha, Raghad, que vem vivendo na Jordânia, também foram incluídas, mas nenhuma recompensa foi oferecida por informações sobre elas. "Nós contactamos todos os países vizinhos e eles sabem o que queremos. Alguns desses países estão cooperando conosco", disse. "Nós vamos procurá-los dentro e fora do Iraque. Vamos perseguí-los um após o outro". O assessor de Segurança Nacional também disse que as autoridades estão se aproximando de al-Masri. "Conseguimos nos infiltrar em sua rede. Vocês saberão mais notícias nas próximas semanas", ele disse. A lista também incluiu Maan Bashour, um ativista libanês antiamericano que tinha ligações próximas com Saddam. Na lista, ele é acusado de ter recrutado combatentes no Líbano para ir ao Iraque "levar a cabo atos de terrorismo". Falando pelo telefone do Líbano, Bashour negou as alegações mas acrescentou que "acredito que dar apoio à resistência iraquiana é dever de todo árabe e cada pessoa livre no mundo. Essa é uma resistência que até mesmo os ocupantes reconhecem". "Eu gostaria de ter a habilidade financeira para contribuir e financiar essa resistência mas todos sabem, incluindo os preocupados departamentos de inteligência, que eu não tenho a habilidade para praticar esse ato honroso", disse Bashour. Segundo ele, o objetivo dessas acusações é evitar que pessoas como ele angariem apoio popular para o povo do Iraque. Al-Rubaie assinalou que a lista foi separada daquela divulgada pelo exército americano. A maioria de seus membros foi capturada ou morta. "Essa é uma lista iraquiana que não tem nada a cer com a lista de 55 membros divulgada pelo governo americano", disse al-Rubaie.