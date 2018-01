Iraque diz que abateu avião norte-americano Autoridades iraquianas disseram ter abatido um avião de reconhecimento norte-americano que sobrevoava o sudeste do Iraque, informou a agência de notícias oficial do Iraque. O incidente não foi confirmado pelos EUA. "As forças de defesa aérea do Iraque atingiram um avião de reconhecimento americano vindo do território do Kuwait", disse a agência citando um porta-voz militar. O avião, segundo a agência, continha equipamentos de tecnologia de ponta e foi abatido próximo a região sudeste da cidade de Basra, a 550 quilômetros ao sul de Bagdá. A agência não ofereceu detalhes sobre o avião ou sobre o que teria ocorrido com os pilotos.