Iraque diz que ataque aéreo visava instalações civis O Comando de Defesa Aérea do Iraque disse que o alvo do ataque aéreo lançado hoje por aviões militares dos EUA e do Reino Unido, perto da cidade de Mosul, eram "instalações civis de serviço público". Um porta-voz do comando iraquiano afirmou que unidades de mísseis e de artilharia antiaéreos confrontaram os aviões atacantes "e forçaram-nos a fugir de nosso espaço aéreo". Horas antes, o comando norte-americano havia anunciado um ataque contra "elementos do sistema de defesa antiaérea integrado do Iraque".