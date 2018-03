Iraque diz que ataque de hoje matou 4 e feriu 10 A agência oficial de notícias do governo iraquiano (INA) disse hoje que quatro pessoas morreram e dez ficaram feridas no ataque lançado nesta quarta-feira por aviões militares dos EUA e do Reino Unido no norte do país. Segundo a INA, os aviões da coalizão anti-Iraque atacaram uma instalação de "serviços públicos? na Província de Nínive, 400 km ao norte de Bagdá. A versão do Pentágono é de que o ataque foi contra uma instalação de defesa antiaérea iraquiana em Mawsil, no noroeste do país, e dentro de uma das "zonas de exclusão aérea", nas quais a Força Aérea iraquiana não pode operar, como parte das sanções impostas ao país, em 1991. Essas áreas foram impostas pelas Nações Unidas depois da Guerra do Golfo a fim de proteger a minoria curda no norte e os xiitas no sul. Atualmente, elas são patrulhadas por aviões anglo-americanos. Um oficial do Pentágono, que pediu para não ser identificado, disse que o sistema era composto de dois lançadores de mísseis. Segundo ele, os iraquianos não dispararam contra os aviões da coalizão, mas a mera presença do sistema na zona constituía uma ameaça para os pilotos das patrulhas. O informe do Pentágono não faz referência a danos ou vítimas.