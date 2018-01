Iraque diz que ataque deixou 3 mortos e 16 feridos Um porta-voz militar citado pela agência oficial de notícias Iraquiana (INA) disse que o ataque aéreo desta quinta-feira, no sul do país, destruiu uma mesquita e deixou três civis mortos e 16 feridos. Uma mesquita nos arredores de Nasseriya teria sido destruída pelos aviões militares dos Estados Unidos e do Reino Unido. Horas antes, o Comando Central dos EUA havia anunciado que aviões da coalizão anti-Iraque bombardearam instalações de comando e comunicações das Forças Armadas iraquianas no sul do país. O ataque foi descrito pelo Comando norte-americano como uma ação de "autodefesa", em reação à derrubada, segunda-feira, de um avião não-tripulado Patriot pela Força Aérea iraquiana.