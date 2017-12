Iraque diz que ataque dos EUA mata 4 pessoas Um porta-voz das Forças Armadas do Iraque, citado pela agência de notícias oficial do país, a Ina, disse que quatro pessoas morreram e dez ficaram feridas, nesta quinta-feira, em um novo ataque aéreo da coalizão EUA/Reino Unido no sul do país. "Aviões militares inimigos atacaram instalações civis e de serviço", disse o porta-voz. Foi o segundo dia consecutivo de ataques aéreos da coalizão contra posições iraquianas nas "zonas de exclusão aérea", regiões no norte e no sul do Iraque, nos quais a Força Aérea iraquiana é proibida de voar desde a Guerra do Golfo, em 1991. Aviões norte-americanos e britânicos patrulham constantemente essas regiões. De acordo com o Pentágono, aviões dos EUA haviam atacado nesta quarta-feira posições iraquianas no norte e no sul; segundo o governo do Iraque, uma pessoa morreu nesses ataques. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.