Iraque diz que ataques aéreos deixaram 4 civis feridos Um porta-voz das Forças Armadas do Iraque citado pela agência iraquiana INA disse que aviões militares atacaram hoje áreas em Wassit (150 quilômetros ao sul de Bagdá) e em Dhi Qar (350 quilômetros ao sul de Bagdá), deixando quatro civis feridos. O comando militar dos Estados Unidos não confirmou o informe iraquiano, Ontem, o Comando Europeu dos EUA havia informado que aviões norte-americanos e britânicos haviam atacado instalações perto de Mosul, no norte do Iraque; o informe não havia mencionado nenhuma operação no sul do país.