Iraque diz que bombardeio dos EUA matou 5 Bombardeios de aviões norte-americanos e britânicos sobre território iraquiano deixaram 5 mortos e 17 feridos, informou hoje um porta-voz militar de Bagdá. O porta-voz, que não quis se identificar, disse que os aviões da coalizão bombardearam "instalações civis e de serviços" na província de Qadissiya, a 250 km ao sul de Bagdá, na quinta-feira à noite. "O demônio da administração americana e seu parceiro britânico cometeram mais um crime a ser acrescentado à sua lista (de crimes) contra nosso povo", disse o porta-voz à estatal Agência Iraquiana de Notícias, acrescentando que "este ato criminoso" matou cinco pessoas, entre as quais "marido, mulher e dois filhos da mesma família". A "corajosa resistência iraquiana" forçou os aviões a abandonarem o espaço aéreo do Iraque, disse a agência, sem dar maiores detalhes. Segundo o Comando Central dos EUA, os aviões da coalizão "atingiram cabos de repetição militar" na quinta-feira e os danos do bombardeio ainda estavam sendo avaliados. Aos funerais das vítimas, realizados nesta sexta-feira em Diwaniya, a capital da província de Qadissiya, compareceram funcionários do governo e membros do partido Baath, do presidente Saddam Hussein. Durante as cerimônias, os parentes das vítimas gritavam "abaixo Bush" e "abaixo a América", enquanto outros clamavam por vingança.