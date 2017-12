Iraque diz que bombas impedem mudanças sejam vistas O ministro de Assuntos Exteriores do Iraque, Hoshyar Zebari, disse neste sábado, 24, em entrevista publicada na edição do jornal espanhol El País,que as bombas que explodem a cada dia e que aparecem na imprensa impedem que se veja o quanto o país mudou. Em entrevista, o ministro iraquiano explica os "progressos" do novo plano de segurança para Bagdá e seus arredores, que conta com a intervenção de 85 mil agentes, entre iraquianos e americanos. Zebari afirma que, além de militar, trata-se de um plano "político, econômico e de melhora dos serviços", cujos resultados não são esperados imediatamente, mas, "talvez", dentro de "vários Meses". Segundo o ministro, o objetivo do plano é recuperar a confiança da população e atuar "contra qualquer tipo de violência sem importar se o bairro é xiita ou sunita". Apesar de o ministro considerar que a decisão de acabar com o regime de Saddam Hussein foi "correta", acha que houve erros e afirma que "o maior de todos" foi "a mudança de uma missão de libertação - que era brilhante e moralmente justificada - para outra de ocupação, adotada pelo Conselho de Segurança" da ONU. Zebari também acredita que o desmantelamento do Exército e das instituições "foi feito sem muitas consultas". À pergunta sobre a possibilidade de os Estados Unidos estarem a caminho "de cometer outro erro", desta vez no Irã, o ministro respondeu: "Tudo o que se passa na região nos afeta. Ajudamos a suavizar as tensões. Para melhorar a situação no Iraque necessitamos de um entorno mais tranqüilo". Zebari também acha que a presença das forças dos EUA no Iraque "é vital" e acrescenta que "se houvesse qualquer retirada prematura, haveria sim uma verdadeira guerra civil". O ministro de Assuntos Exteriores do Iraque diz também que seu país necessitará de "um pouco de paciência" para encontrar a paz e dá ênfase ao fato de que "não há soluções rápidas". "Mudamos todo um sistema de valores", destaca. Zebari assistiu nos últimos dias em Madri à Conferência Política Hisano-Árabe, na qual os representantes da maior parte dos países da Liga Árabe respaldaram os esforços de seu governo para completar a transição democrática no Iraque.