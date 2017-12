Iraque diz que EUA e Grã-Bretanha atacaram aeroporto O Iraque disse que os EUA e a Grã-Bretanha realizaram ataque aéreo esta manhã contra um aeroporto civil no sudeste de Basra. O Iraque não cita mortos ou feridos. "Este ato terrorista é uma infração a regulamentação internacional da aviação civil", disse a TV estatal. Segundo a informação, o alvo do bombardeio era o sistema de radar do aeroporto, mas acabou atingindo também o prédio do terminal.