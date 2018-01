Iraque diz que EUA e Grã-Bretnha atacaram hoje ao sul de Bagdá A INA, agência de notícias oficial do governo iraquiano, informou que aviões militares norte-americanos e britânicos atacaram "instalações civis" na província iraquiana de Wasit, cerca de 160 quilômetros a sudeste de Bagdá. O ataque teria acontecido às 11h55 locais (6h55 em Brasília). "Nossas corajosas unidades de defesa antiaérea confrontaram os aviões e os forçaram a deixar nossos céus e a voltar para suas bases no Kuwait", disse um porta-voz militar iraquiano, citado pela INA. Fontes norte-americanas confirmaram o ataque e acusaram o Iraque de ter deslocado um radar móvel para a zona de exclusão aérea, imposta no sul do país.