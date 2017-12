Iraque diz que EUA praticam lei do mais forte com os fracos O governo iraquiano informou, nesta segunda-feira, não ter ficado surpreso com o artigo publicado domingo pelo jornal The Washington Post sobre a "carta branca" que o presidente americano, George W. Bush, teria dado à CIA para derrubar e, se necessário, matar o líder do país, Saddam Hussein. Para o governo do Iraque, isso demonstra que os EUA praticam "a lei do mais forte com as nações mais frágeis". O Post revelou que Bush assinou no início do ano o documento, permitindo até que os agentes da CIA utilizem procedimentos letais para matar Saddam, desde que atuando em "autodefesa". "Não é algo novo. Os Estados Unidos conspiram contra nós há mais de 30 anos e fazem o mesmo contra todos os países do mundo que demonstrem ser independentes", disse o chanceler Naji Sabr, de acordo com o diário iraquiano Al-Zhawara. Sabr afirmou que, com essas ameaças, os americanos tentam desviar a atenção da opinião pública para os problemas internos dos EUA. "Nós enfrentamos a agressão americana há 11 anos e, nesses 11 anos, escutamos muitas ameaças desse tipo", completou Sabr, referindo-se à Guerra do Golfo, na qual uma aliança militar internacional liderada pelos EUA forçou a saída do Exército do Iraque do Kuwait, que o país invadira em 1990. "O Iraque se torna cada dia mais ameaçador. A cada dia que passa seu programa armamentista fica mais maduro. Sua capacidade em armas de destruição em massa e sua habilidade para lançá-las evoluem também", afirmou o secretário da Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld. Ele não confirmou especulações cada vez mais fortes em Washington de que os EUA preparam um ataque para derrubar Saddam. O diário The New York Times informou nesta segunda que a nova doutrina de segurança nacional, autorizando ataques preventivos contra países ou terroristas que tentem atacar os EUA, poderá estar pronta em agosto, semanas antes do previsto. A nova doutrina abriria caminho para um ataque ao Iraque. Rumsfeld não quis comentar o assunto com a imprensa, alegando que ele está sendo tratado pelo Conselho de Segurança.