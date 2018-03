Iraque diz ter abatido avião norte-americano O Iraque disse ter abatido um avião espião norte-americano hoje na zona de exclusão aérea ao sul do país, disse a agência de notícias estatal iraquiana. "O avião espião foi abatido no setor sul e vinha do Kuwait", disse a agência, citando militares. Um oficial disse que o avião foi derrubado em "resposta aos mártires do Iraque e da Palestina". Ele acrescentou que o avião estava sendo utilizado para espionar as instalações e formações militares. Os EUA, até o momento, não se pronunciaram sobre o incidente. Leia o especial