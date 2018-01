Iraque doará US$ 25 mil para famílias de palestinos-bomba O Iraque decidiu doar US$ 25.000 às famílias de cada palestino que cometer ou tenha cometido ataques suicidas contra Israel, informou o vice-primeiro-ministro Tareq Aziz. Falando em Bagdá em entrevista à imprensa dos países árabes, Aziz anunciou que a decisão foi tomada pelo presidente Saddam Hussein e comunicada ao chefe do escritório da OLP, Farouk Kaddumi, durante a recente visita à capital iraquiana. O Iraque havia decidido há tempos doar US$ 10.000 às famílias de cada um dos palestinos mortos na intifada, US$ 5.000 à dos feridos e US$ 10.000 às famílias palestinas cuja casa nos territórios tenha sido destruída pelos israelenses.