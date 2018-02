Iraque e Irã trocam restos mortais de 1.736 soldados O Iraque e o Irã trocaram neste domingo restos mortais de 1.736 de soldados dos dois países. Durante uma cerimônia que aconteceu na região de Mundharya, situada a quase 180 quilômetros a norte de Bagdá, o Iraque entregou os restos mortais de 570 soldados iranianos e recebeu os de 1.166 dos seus soldados. A cerimônia aconteceu na presença de responsáveis do partido Baas, no poder no Iraque, membros do Conselho Nacional (Parlamento) e religiosos. Os dois países travaram uma guerra que resultou em aproximadamente um milhão de mortos entre 1980 e 1988 e, frequentemente, fazem trocas de restos mortais. Desde o fim do conflito não foi assinado qualquer tratado de paz. A questão dos prisioneiros de guerra é um dos principais obstáculos à normalização das suas relações.